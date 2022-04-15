清冠一號送藥到府18日上路 2方式預約視訊診療

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北15日電）為強化確診者居家照護，指揮中心將提供公費清冠一號，自18日起，居家照護確診者可自行或透過指定責任院所預約視訊診療，經評估確認後可送藥到府或由親友領藥。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護使用公費清冠一號的申請流程。

柯富揚表示，今年1月指揮中心已通過將清冠一號納入公費治療，當時僅限防疫主責醫院、加強版集中檢疫所與防疫旅館使用，因應後續醫療量能分流，居家照護的確診者也可能有用藥需求。

柯富揚說，自18日起，居家照護確診者可自行洽詢中醫師公會或上健康益友APP掛號預約中醫師視訊診療，或透過各縣市指定聯繫主責院所安排預約事宜。

預約完成後，柯富揚說，後續中醫師透過視訊診療評估個案是否適用清冠一號，確認用藥需求；確認需求後，中醫師也必須告知治療效益風險，取得同意給予清冠一號。

柯富揚表示，後續確診者可委託親友到視訊診療機構領藥，或者由視訊診療機構將清冠一號送到確診者住所。

指揮中心指揮官陳時中說，先前集中檢疫所收治輕症個案，中醫診療頗受歡迎，未來居家照護送藥到府，希望幫助更多有需要的確診病患。

媒體也提問，因應疫情，是否有建議的常備藥。陳時中說，一般家庭常備用藥指揮中心並不反對，但若是處方用藥則需醫師開立處方。（編輯：管中維）1110415