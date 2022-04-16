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職訓場工作人員1.3萬人 第3劑接種率62%

2022/4/16 11:05
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）疫苗規定強化，指揮中心規定職訓場所工作人員必須接種第3劑疫苗，勞動部表示，目前工作人員約為1.3萬人，第3劑接種率為62%，不能打疫苗者會要求每週快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土疫情案例數屢創新高，中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗強化規定，要求24類場域的工作人員22日起必須完成疫苗第3劑接種。

其中，勞動部勞動力發展署的職業訓練場所為其中之一，勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗指出，目前職訓場所工作人員約有1.3萬人左右，其中已近9成接種第2劑疫苗。

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沈文麗說，目前第3劑的接種率為62%，配合指揮中心規定，22日起24類場域的工作人員必須完成疫苗第3劑接種，會配合規定先安排調整未施打第3劑疫苗的工作人員工作內容，讓他們去接種。

至於如果是身體不適合接種疫苗者，沈文麗表示，將每週要求快篩，第一次來職訓場所服務的工作人員不論是否接種3劑疫苗，也會要求提供3日內快篩證明，以利防疫。（編輯：李錫璋）1110416

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