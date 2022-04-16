多花半小時協助訂票 羅紹和致謝高鐵天使售票員

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）安得烈慈善協會執行長羅紹和今天在臉書貼文感謝一名高鐵台中站「天使」售票員，主動協助多花半小時將所有車票集中在同一車廂，方便社工照顧受助家庭北上接受表揚。

台灣高速鐵路股份有限公司表示，同仁本於服務精神提供旅客貼心服務，確保旅途舒適、安全，非常感謝旅客肯定。

羅紹和今天在臉書發文指出，幾天前，安得烈慈善協會台中辦事處配合協會籌備「柔韌母親」表揚活動，負責的社工因為要協助2名接受表揚的母親及陪同的家人，購買台中、台北來回的高鐵票共22張，因此有機會遇見售票櫃檯的「天使售票員」。

羅紹和表示，由於社工原先是採線上購票，但為謹慎起見，決定親自到台中高鐵站的售票處取票；這22張票在線上訂票時依規定必須拆分為3次訂購，且分布在不同車廂、不同座位。售票員則細心發現，代購這麼多票是否有特殊需求。

當社工據實以告時，售票員體恤社工要關照兩個家庭，分散不同車廂會造成不方便，主動表示可幫忙將所有車票退訂，再把22張來回票都安排在同一個車廂。

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社工擔心售票員會不會因此而被記錄工作缺失時，售票員則回答有彈性機制可使用，「如果這樣能讓你們的公益活動更順利，就太好了！」就這樣過了30分鐘後，她用增添自己繁複的作業方式 讓社工順利取回安排在同一車廂的22張來回票。

羅紹和說，當同仁向他分享這段美好的故事，他感動得淚水盈眶，「如果高鐵的長官有看到我的貼文，一定要好好的鼓勵這位不嫌增添自己作業麻煩的愛心天使」。（編輯：謝雅竹）1110416