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台北市公布28名確診者足跡 IKEA內湖店、北流

2022/4/17 20:42（4/17 21:12 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市衛生局今天晚間公布28名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含士東市場、IKEA內湖店、饒河夜市、台北流行音樂中心等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間公布案29646、30135、30681、30780、30784、31464、31785、31797、32470、32509、32795、32828、32843、33214、33216、33228、33229、33374、33457、33460、33963、34012、34306、34309、34311、34602、34605、34606共28名個案的公共場域活動史。

衛生局指出，確診者足跡包含Jackal Taipei、士東市場、晶華酒店B3健身俱樂部、IKEA內湖店、Babylon Taipei、Hook Shisha Lounge、家樂福重慶店、饒河夜市、台北流行音樂中心、M男模會館、龍都酒樓內湖店、築間幸福火鍋松山三民店、上海醉月樓餐廳、N.one BAR、第一果菜批發市場等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：方沛清）1110417

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