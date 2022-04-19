UCLA開課教台語 用流行音樂加深認識台灣文化

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（中央社記者許秩維台北19日電）美國加州大學洛杉磯分校執行台灣研究講座計畫，開設教授台語的「台灣語言與文化」課程，以流行音樂、歌仔戲等教材，加深對台語和台灣文化的認識，深獲學生喜愛。

教育部今天發布新聞稿指出，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）自民國103年開辦「台灣研究講座」，於109年再獲教育部補助第3期5年計畫；台灣研究講座計畫除了鼓勵教授發展台灣研究課程，也邀請台灣的訪問學者擔任客座講座，並提供獎助金，鼓勵研究生與教研人員來台從事研究活動。

在教育部支持及UCLA人文學院共同合作下，該校亞太中心開設首門教授台語的「台灣語言與文化」課程，涵蓋語言、歷史與文化教學，課程生動有趣，開課以來每每滿堂，累計近百名學生修讀，獲學生喜愛並深受好評。

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「台灣語言與文化」課程於109年1月首次開課，由UCLA校友蔡林縉規劃設計，課程透過流行音樂、歌仔戲、布袋戲、媒體及紀錄片等多樣教材，呈現台語的豐富性，並加深學生對台語及台灣文化的認識，學生也會選定主題進行報告，並向全班介紹一首台語流行歌曲。

自110年冬季起，「台灣語言與文化」課程由曾擔任哈佛大學全職中文講師的葉信鴻授課，透過「翻轉課堂」概念，要求學生上課前針對指定教材和電影準備簡短心得，並在課堂加入線上寫作和編輯工具，鼓勵不習慣發言的學生發表想法，此教學方法獲得學生正面評價，並提高對課程的參與程度。（編輯：張雅淨）1110419