日本櫪木草莓農藥超標 福食解禁後首見不合格

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（中央社記者江慧珺台北19日電）食藥署今天公布，1批來自日本櫪木縣的草莓未殘留輻射量，但農藥超標，已全數退運或銷毀，未流入市面；這是日本福島5縣食品自2月21日開放進口以來，首度檢出不合格產品。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不符規定名單，共有11件不合格產品，包含法國牛肝菌菇、馬來西亞湯料包、加拿大朝鮮薊粉末、越南高良薑、日本藻鹽、泰式紅茶、緬甸酸辣醬、斐濟魚卵與印度紅茶等。

其中強農實業有限公司自日本櫪木縣進口1批鮮草莓88.8公斤，遭檢出殘留農藥氟尼胺0.15ppm，依據國內規定，蔬果類的氟尼胺殘留限量標準即為儀器檢測極限值的0.01ppm，已超過標準。

值得注意的是，上述這批櫪木縣草莓，是食藥署自今年2月21日公告開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉縣等福島5縣食品進口以來，首度檢出不合格產品。

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食藥署北區管理中心副主任林旭陽接受媒體電話聯訪表示，自福島5縣食品開放進口以來，已有19批產品進口，分別來自茨城、群馬與櫪木縣，逐批檢驗顯示皆未殘留輻射量，僅1批櫪木草莓檢出農藥殘留不符規定。

日本草莓農藥殘留超標備受關注，林旭陽說，近半年來累積有1064批日本草莓進口，觀察近期國內業者仍如常進貨；食藥署先前函請日方於5月6日前說明，截至目前尚未收到回覆。（編輯：陳清芳）1110419