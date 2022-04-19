更多編輯台推薦新聞：
台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理
國際

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診數破1500人 陳時中：全國一週內啟動居家照護
首頁 / 生活
台積電
新聞專題
台積電2/300

南科台積電再生水廠2外包人員確診 已匡列4名接觸者

2022/4/19 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北19日電）南科今天表示，上午接獲通報，南科再生水廠有2名外包廠商人員確診，目前接受隔離治療中，今天再生水廠也已經全廠快篩完成並匡列4名密切接觸者，進行自主健康管理等防疫措施。

南部科學園區管理局今天針對台積電再生水廠疫情事件，發表相關聲明。

南科指出，今天早上11時40分接獲南科再生水廠工安人員通報，2人員經PCR篩檢後為陽性，目前隔離治療中。1人在4月15日出現感冒發燒症狀，4月18日早上進行PCR篩檢後為陽性反應，並通知廠內人員。4月18日中午5名密切接觸者快篩，4人陰性、1人陽性反應後再做PCR檢測，於當晚檢查結果為陽性。

南科指出，本案再生水廠已在今天進行全廠快篩及自行匡列4位相關密切接觸者，進行自主健康管理等防疫措施。

南科表示，南科台積電再生水廠是台積電外包給中鼎公司興建營運，因此所有員工都是外包廠商人員。南科園區廠商都有依中央流行疫情指揮中心規定落實相關防疫指引與計畫，並不影響生產且營運正常。（編輯：潘羿菁）1110419

延伸閱讀
南科火災台積電再生水廠工程無人傷 完工時程待觀察[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀