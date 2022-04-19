南科台積電再生水廠2外包人員確診 已匡列4名接觸者

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（中央社記者蘇思云台北19日電）南科今天表示，上午接獲通報，南科再生水廠有2名外包廠商人員確診，目前接受隔離治療中，今天再生水廠也已經全廠快篩完成並匡列4名密切接觸者，進行自主健康管理等防疫措施。

南部科學園區管理局今天針對台積電再生水廠疫情事件，發表相關聲明。

南科指出，今天早上11時40分接獲南科再生水廠工安人員通報，2人員經PCR篩檢後為陽性，目前隔離治療中。1人在4月15日出現感冒發燒症狀，4月18日早上進行PCR篩檢後為陽性反應，並通知廠內人員。4月18日中午5名密切接觸者快篩，4人陰性、1人陽性反應後再做PCR檢測，於當晚檢查結果為陽性。

南科指出，本案再生水廠已在今天進行全廠快篩及自行匡列4位相關密切接觸者，進行自主健康管理等防疫措施。

南科表示，南科台積電再生水廠是台積電外包給中鼎公司興建營運，因此所有員工都是外包廠商人員。南科園區廠商都有依中央流行疫情指揮中心規定落實相關防疫指引與計畫，並不影響生產且營運正常。（編輯：潘羿菁）1110419