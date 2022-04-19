汐止某長照機構群聚 陳時中：要求儘速投藥

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（中央社台北19日綜合報導）新北市汐止區某長期照顧機構出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，地方衛生單位已要求機構對符合服用抗病毒藥物者儘速投藥。

新北市政府社會局發布新聞稿表示，接獲住民確診通報後，立即啟動應變機制，由醫療團隊進入機構為所有工作人員和住民核酸檢測（PCR），如果呈現陽性立即送醫治療，陰性就在機構內分艙分流，持續觀察。

社會局說，建物已2次全面清潔消毒，並補充防疫物資如快篩劑等，同步通報衛生單位。

社會局老人福利科長林妏燕表示，機構收容46名住民，25名工作人員，16日有住民快篩陽性，出現發燒症狀，立即送醫診治，經通報新北市府衛生局，協調醫療團隊進入機構全面快篩及PCR，截至18日晚間，28人PCR陽性送醫，目前掌握確診人員都輕症。

此外，指揮中心強化第3劑疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車及殯葬業等，另像遶境、旅行社旅行團或上健身房等，22日起須出示3劑疫苗接種證明。

部分健身房業者不滿比照八大業者，旅行社旅行團也呼籲補助到國境解封，陳時中下午在疫情記者會說，不只健身房，24個行業別及公務機關都要打3劑，「我們都是跟八大一樣」；至於紓困問題，由各主管單位協調。

至於有衛生所反映支援追蹤系統常當機，陳時中說，地方提出問題，中央儘速解決，已要求資訊組改善、精進，希望讓系統速度更快。（編輯：李明宗）1110419