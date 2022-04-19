勞動部修正指引 職訓人員需接種追加劑

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（中央社記者張雄風台北19日電）勞動部今天修正職業訓練因應COVID-19防疫管理指引，自22日起，職訓場所工作人員皆須完整接種COVID-19疫苗追加劑；若未能完成者則需每週快篩、或是以暫時調整工作內容來因應。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，今天修正職業訓練因應COVID-19防疫管理指引，規範職訓場所工作人員，自4月22日起，皆須完整接種COVID-19疫苗追加劑，以提升保護力，有效控管風險。

發展署統計，截至14日，所轄及合作的職訓場所工作人員約1萬3000人，其中有98.9%的工作人員已施打2劑疫苗，約62%已施打疫苗追加劑。

發展署訓練發展組長沈文麗告訴中央社記者，如果來不及於22日完成施打的工作人員，應於完成施打第2劑滿3個月後，儘速完成施打追加劑；在施打追加劑之前則是每週快篩、或是暫時調整工作內容來因應。

沈文麗強調，在先前已請所屬各分署、地方政府及職業訓練機構的直接監督主管機關加強宣傳、通知儘速完成施打追加劑；在第2劑時宣傳、執行也都有落實，為確保職業訓練相關工作人員及參訓學員健康安全，才會有追加劑的要求。

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發展署補充，本次指引修正，同時參考教育部於12日所發布的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，比照大專校院處理原則，修正訓練班級暫停實體課程的做法，採用以確診個案的密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限，及恢復實體課程時機。

發展署說明，訓練單位如有1/3以上班級暫停實體課程10天，則該單位暫停實施所有的實體課程，訓練單位員工及學員應進行「自我健康監測」，經衛生主管機關及本部所屬分署或地方政府或直接督導機關同意後，才可以重新開課。（編輯：張芷瑄）1110419