與國際接軌 台師大111學年推學期16週新制

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（中央社記者許秩維台北19日電）台師大今天宣布，為與國際學制接軌，以利學生跨國移動學習，111學年度起將實施1學期16週新制，第1學期自今年9月5日至12月24日結束。

台灣大學於3月中旬宣布，111學年度將推行1學期16週新制，並完成學則和行事曆修訂，送交教育部備查。同為台灣大學系統成員的台灣師範大學也規劃111學年度跟進實施。

台灣師範大學今天於學校官網公告，台師大於105年的台大系統教務會議就曾提案實施16週，歷經6年努力，到今年4月7日教育部同意備查台師大111學年度行事曆為止，終於突破法規，達成目標。

依現行「大學法施行細則」規定，大學學分計算以授課滿18小時為1學分為原則，國內各大專校院每學期上課週數皆為18週，比國外頂尖大學上課週數（12至16週）略長。

台師大教務長劉美慧表示，推行16週方案目的是期待課程精簡深化，提升學生學習效率、強化自主學習能力；透過暑期課程規劃，有利學生多跟業界連結、參加實習，或海外交換、打工，累積國際足跡，甚至規劃提早畢業。

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在確保教師教學品質及學生學習成效等前提下，台師大經去年11月24日校務會議和今年3月9日行政會議通過，111學年度正式調整上課週數為16週，相關配套及年度行事曆也經教育部今年4月7日回函同意備查。

台師大提到，111學年度起將正式實施學期16週制度，第1學期自今年9月5日開始、12月24日結束；第2學期自明年2月20日開始、6月10日結束；期望這項措施能帶動國內各大專校院，重新思考更彈性的學期制度。（編輯：張芷瑄）1110419