高雄鐵道迷高中生假扮台鐵司機員 校方加強輔導

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）台鐵日前發生2名高中生假扮見習司機員事件，其中1人是高雄高工學生，校方表示，學生是鐵道迷，已知錯，校方針對此事向全校學生加強宣導，同時也會持續對這名學生輔導。

台灣鐵路管理局透過通訊軟體表示，16日在集集支線濁水－二水2712次列車，有2名男子假冒台鐵局司機員，穿著司機員制服、帽子及行李箱，自稱是見習司機員因工作上車便乘，但經車長及司機員發現詢問相關問題答非所問拆穿，後續調查2人為就讀桃園市私立清華高中及高雄高工學生。

高雄高工表示，這名學生是鐵道迷，2人在網路上認識，當天搭火車會合，桃園的學生提供他制服等物品穿戴，並告訴他自己是在實習，於是雄工學生不疑有他，心想可以跟著對方見習，能更了解台鐵運作。

校方指出，學生全程只在旁觀看，並無擅闖駕駛室或任意操作，後來被台鐵人員趕下車，被學校查證此事後，才意識到自己做了錯事，心情也很低落。

校方根據這名學生過往輔導紀錄指出，他確實對鐵路事務展現高度興趣，這次以為自己是跟著去見習，沒想到做錯事引發風波。學校今天已針對此事向全校學生宣導正確觀念，同時會持續對這名學生輔導。（編輯：郭諭儒）1110419