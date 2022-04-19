勞部：依紓困振興條例期程 安心上工計畫再延長

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（中央社記者張雄風台北19日電）勞動部長許銘春今天說，安心即時上工計畫延長1年。勞動部表示，由於計畫是配合行政院紓困振興特別條例，若條例確定延長、計畫就比照辦理；未來將加強輔導勞工投入就業市場。

勞動部今天在金門榜林村舉行「金門就業中心暨職業訓練場辦公廳舍落成啟用典禮」。由勞動部長許銘春、立法委員陳玉珍、縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、議長洪允典等貴賓共同揭牌。

許銘春在致詞時說，原訂今年6月30日結束的「安心即時上工計畫」，已確定再延1年，請金門的勞工朋友「安心」、「繼續上工吧」。

勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫告訴中央社記者，由於安心即時上工計畫是配合行政院「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」期程，行政院日前宣布條例再延1年，因此安心即時上工計畫應該也會配合辦理。

游明鑫指出，雖然現在才4月，已經很多民眾去電詢問這個計畫能否延長，對於生活幫助「很有感」；而現在就業市場呈現缺工，在延長計畫的同時，也會協助民眾媒合適當的工作。

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游明鑫說，目前的想法是在民眾參與安心即時上工計畫將屆滿前，會徵詢意願和興趣，再媒合適當工作，讓民眾能順利投入就業市場；若確定紓困振興特別條例延長，發展署將會整理各項勞工補助、輔導就業的計畫，再一次對外公布。

由於近期國內疫情持續，是否考慮要求打完COVID-19疫苗追加劑後才能上工。游明鑫解釋，用人需求是由地方政府開出條件，因此防疫相關規定也是由地方政府要求，再請參與計畫的民眾配合。（編輯：張芷瑄）1110419