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桃市府公布疫調足跡74處 包含酒店、婚宴會館
2022/4/20 16:50（4/20 17:29 更新）
（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市政府今天公布最新疫調，涉及49例確診個案、共74處足跡，包含華勛市場、世紀帝國KTV、儷宴婚宴會館龍潭館、金沙酒店、錢櫃、釣蝦場、高爾夫練習場等地。
桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，共有4張圖卡，涉及49例個案、共74處足跡，日期從4月11日至18日。
足跡包含京城銀行桃園分行、華勛市場、世紀帝國KTV、陽光高爾夫練習場、水悅莊園、儷宴婚宴會館龍潭館、金沙酒店、錢櫃桃園中華店、桃園星殿、帝豪E會館、凱悅YES KTV中壢店。
另外還有重劃區釣蝦場、錢櫃中壢中央店、名人堂花園大飯店、極限國際工程有限公司暨繩索訓練中心、大湳市場，以及多家餐廳、餐酒館、小吃店，全聯、大潤發門市等處。
桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張雅淨）1110420
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