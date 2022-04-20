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縣市疫情4/47

本土確診增多 澎湖啟動輕重症分流照護

2022/4/20 18:03（4/20 19:31 更新）
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（中央社澎湖縣20日電）澎湖確診案例增加，澎湖縣長賴峰偉今天決定啟動輕重症分流照護，三總澎湖分院收治中重症確診案例，警光會館收治輕症患者，並由澎湖與惠民2醫院調派護理人員全天候輪班照護，保存醫療量能。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，縣長賴峰偉昨天下午邀集澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院等地區醫院院長施宇隆、匡勝捷、張明哲3人共同研商確診收治輕重症分工、分流作業，降載醫院負擔，提升防疫韌性。

縣府指出，三總澎湖分院、部立澎湖醫院共可提供6間負壓隔離病房與13間隔離病房，最近6位確診皆屬輕症，目前收治負壓隔離病房或專責隔離病房，面對未來可能新增確診人數，醫院將調整收治標準，優先收治中、重症確診病患。

縣府決定啟動輕重症分流照護，警光會館收治輕症患者，澎湖與惠民2家醫院、支援調派護理人員輪班進駐照護，讓病患即時獲得醫療照護，並減輕醫院護理人力負擔。

縣府表示，澎湖集中安置處目前規劃有興仁安置所20房、警光會館24房、勞工育樂中心26房、青年活動中心15房，總計85房，目前正溝通調用國軍英雄館48房等場所，作為接觸者的居家隔離場所，現階段還沒有規劃在民宿、旅館、飯店「就地收容」確診者。（編輯：陳仁華）1110420

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本土COVID-19疫情持續升溫，澎湖縣政府20日表示，縣長賴峰偉（右3）19日下午已邀集澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院等地區醫院院長研商確診收治輕重症分工、分流作業，盼降載醫院負擔，提升防疫韌性。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月20日
本土COVID-19疫情持續升溫，澎湖縣政府20日表示，縣長賴峰偉（右3）19日下午已邀集澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院等地區醫院院長研商確診收治輕重症分工、分流作業，盼降載醫院負擔，提升防疫韌性。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月20日
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