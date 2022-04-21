行文管委會勿刁難居家照護 陳其邁盼彼此包容

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市啟動COVID-19確診輕症者居家照護服務，為防止大樓刁難送餐、清運等工作，市府今將行文近6500個公寓大廈管委會不得阻撓，否則開罰。市長陳其邁說，希望社區彼此體諒、包容。

高市18日起啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護機制，為避免大樓刁難送餐、清運等工作，市府建管處對中央社記者表示，今天將行文通知全市近6500個公寓大廈管委會，要求配合防疫，不得拒絕、規避或妨礙防疫工作，否則將依傳染病防治法開罰新台幣3000至1萬5000元。

陳其邁上午接受媒體聯訪表示，根據國外經驗看，COVID-19盛行率可能高達10%至30%，如按30%計算，台灣可能近700萬人染疫，因此在生活上，非常需要社區或醫療體系給予支持。

陳其邁說，輕症者可能多會在家，飲食、民生必需供給很重要，有賴政府部門及民間合作，提供相關生活服務支持，過去居家檢疫者也有外送員幫忙送餐，但限電子支付，減少接觸，也提醒外送員送餐注意防疫，彼此支持包容。

陳其邁表示，大家應該也會逐漸理解COVID-19疾病的特性，「也許下一個需要服務、幫忙的是你」，希望透過溝通方式解決爭議，互相體諒。

對於校園防疫，陳其邁說，教室對角要開窗、吃飯要用隔板，衛生局會稽查相關防疫工作，並測量空氣流通狀況是否符合標準，如果上課全程戴口罩、用餐全程用隔板，保持通風，風險就不高。（編輯：謝雅竹）1110421