曾與周玉蔻接觸 中市議員周永鴻快篩陰性

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媒體人周玉蔻21日自曝確診COVID-19，民進黨籍台中市議員周永鴻（圖）在18日曾上周玉蔻節目有接觸，上午已進行快篩，結果為陰性。（周永鴻提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）媒體人周玉蔻今天自曝確診，民進黨籍台中市議員周永鴻在18日曾接觸，上午他仍到市議會遭國民黨台中市議會黨團譴責，周永鴻表示，未接到匡列訊息，目前快篩陰性。

媒體人周玉蔻今天在臉書自曝確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），民進黨籍台中市議員周永鴻在18日曾上周玉蔻節目，台中市議會今天召開定期會，上午周永鴻仍到市議會。

國民黨台中市議會黨團中午召開記者會，書記長吳瓊華表示，近日疫情升溫，確診主持人稱已傳訊給錄影來賓，接觸的民代卻沒有以身作則仍出席議會，議會中許多官員、民代進出，若在不知情狀況下傳播病毒，後果不堪設想。

而日前因助理確診居家隔離的民進黨台中市議員施志昌，目前為自主健康管理階段，他今天召開記者會。市議會國民黨團執行長黃健豪指出，周永鴻簽到後也到記者會場地，讓現場人處於高風險狀態，實在很不可取。

周永鴻接受中央社記者採訪表示，昨晚並未接獲周玉蔻電話，上午也未接獲遭匡列的通知，到議會後看到新聞才得知周玉蔻確診消息，立刻進行快篩，結果為陰性，並主動致電告知衛生局，目前等待市府安排PCR採檢，隨後前往集中檢疫所進行居家隔離。

施志昌透過文字稿回應，議會進出皆要掃QR Code，並非不特定人士，記者會中他全程配戴口罩，並與記者保持安全距離。詢問議會議事組，自主健康管理期間仍可正常進出議會參與質詢等活動，並無違反規定。

民進黨籍台中市議員林德宇在15日也曾參加節目錄影與周玉蔻接觸，他表示，未被通知匡列，自行完成快篩結果為陰性。

台中市議會今天下午6時，將進行全棟辦公室消毒工作。台中市議會訂出防疫應變作為，確診與居家隔離議員禁止進入議會，得採視訊方式開會；自主健康管理的議員，得採視訊方式開會，若進入會議場所則須全程配戴口罩。（編輯：謝雅竹）1110421