中橫關原坍方路段搶通 傍晚實施預警性封路

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中橫公路台8線117.4公里關原路段20日下午大量土石崩落，緊急封閉搶修，今天中午12時30分搶通放行，因仍有間歇性落石，採管制機動性放行，預計下午5時起夜間預警性封路。

中橫公路117.4公里關原路段為長期邊坡災害搶修工程路段，原本固定上午7時至下午5時施工管制，整點放行10分鐘，3月起受降雨頻繁及地震影響，不時有落石坍方，公路總局實施關原至洛韶路段（114.6k~151.7k）夜間預警性封路，每日傍晚5時起至隔天清晨7時禁止人車通行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華今天接受中央社記者採訪指出，20日下午3時許關原災害路段又發生坍方及持續性落石，搶修人員緊急封路。

陳麗華指出，原訂今天中午前搶通，但上午再度擴災抽坍且仍有間歇落石，估計坍方量體約4000立方公尺，直到中午12時30分才搶通放行。

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陳麗華表示，因災害路段較長，且邊坡仍有持續性落石，採警戒、管制機動放行，現場約有5名人員監看邊坡狀況，預計下午5時起至翌日清晨7時實施台8線關原至洛韶路段夜間預警性封路，視邊坡穩定狀況，不排除提前實施預警性封路。

公路總局提醒民眾，中橫公路關原路段邊坡不穩定，建議用路人避免通行，若受困山區，只能由大禹嶺繞道台7甲線經宜蘭縣下山。（編輯：謝雅竹）1110421