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住宿生停課返鄉禁搭大眾運輸 北科大：更正為建議

2022/4/21 17:59
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（中央社記者許秩維、陳至中台北21日電）北科大傳出要求與確診者同堂課的住宿生離開宿舍且不能搭大眾運輸工具；校方今天表示，是資訊傳達上的誤解，已更正訊息為「建議不可搭乘大眾運輸工具」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，民主進步黨籍立委林宜瑾今天在立法院教育及文化委員會質詢時提到，北科大有住宿生因為與確診者同一堂課，被學校通知要離開宿舍10天，在沒有配套下，又要求學生不能搭乘大眾運輸工具，離島學生更自嘲，是要他們騎水上摩托車還是騎海豚回去。

教育部長潘文忠指出，學校停課的整體策略是以「精準、合宜」方式規劃，對個別學校執行的處置，會盡快瞭解；近期也提醒各大專，如果校內有空餘宿舍，可預先整備作為隔離用。

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台北科技大學也發布訊息指出，昨天由於資訊傳達上的誤解，將「不可搭乘大眾運輸工具」的訊息發布給被匡列須返家自主健康管理10天的住宿生，今天已更正為「建議不可搭乘大眾運輸工具」。

北科大指出，學校昨天下午也召開防疫主管會議，會中決議宿舍將盡快完成床位調整，建置臨時隔離區，設置男舍、女舍各6間，共48個床位，分別作為密切接觸者、疑似確診住宿生的暫時隔離區域。（編輯：卞金峰）1110421

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