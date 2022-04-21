更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政府修法放寬就業港人定居 預計5月生效
首頁 / 生活

桃園市府公布足跡61處 包含百貨、KTV、健身房

2022/4/21 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括錢櫃、Costco桃園中壢店、世紀帝國KTV、World Gym桃園內壢店，以及台茂、SOGO等百貨，和威尼斯影城、華泰名品城等共61處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，疫調日期從4月13日至4月19日。

足跡包含儷宴龍潭國際宴會館、運再來複合式桌遊、Costco桃園中壢店、葛鹿營地、錢櫃中壢中央店、世紀帝國KTV、凱悅YES KTV中壢店、華泰名品城、大江國際購物中心、World Gym桃園內壢店、竹圍漁港。威尼斯影城、來福星花園大飯店、台茂購物中心、遠東SOGO百貨中壢店，以及多家餐廳、店面等。

桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市長鄭文燦今天在記者會上表示，由於確診數量龐大，已經沒辦法公布足跡，或做長時間疫調；桃園市政府表示，暫時還是會疫調，足跡還是會公布，但案號部分將不再列入，未來疫調也將朝不公布足跡的方向進行。（編輯：方沛清）1110421

延伸閱讀
桃園市公布28處足跡 髮廊、健身房、影城入列桃園市公布35處足跡 包含賣場、百貨、火車站桃市府公布個案足跡 曾赴三溫暖、銀行等20處
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載