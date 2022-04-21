桃園市府公布足跡61處 包含百貨、KTV、健身房

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括錢櫃、Costco桃園中壢店、世紀帝國KTV、World Gym桃園內壢店，以及台茂、SOGO等百貨，和威尼斯影城、華泰名品城等共61處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，疫調日期從4月13日至4月19日。

足跡包含儷宴龍潭國際宴會館、運再來複合式桌遊、Costco桃園中壢店、葛鹿營地、錢櫃中壢中央店、世紀帝國KTV、凱悅YES KTV中壢店、華泰名品城、大江國際購物中心、World Gym桃園內壢店、竹圍漁港。威尼斯影城、來福星花園大飯店、台茂購物中心、遠東SOGO百貨中壢店，以及多家餐廳、店面等。

桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市長鄭文燦今天在記者會上表示，由於確診數量龐大，已經沒辦法公布足跡，或做長時間疫調；桃園市政府表示，暫時還是會疫調，足跡還是會公布，但案號部分將不再列入，未來疫調也將朝不公布足跡的方向進行。（編輯：方沛清）1110421