原住民族語認證 增列中高級獎勵金5000元

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）原住民族委員會今天表示，為持續培育原住民族語專才，修正「原住民族專門人才獎勵要點」，增列取得原住民族語認證中高級合格者，核發新台幣5000元獎勵金，激發更多人投入。

原民會發布新聞，主委夷將．拔路兒Icyang．Parod指出，原民會先前於2月修正原住民族專門人才獎勵要點，針對取得族語認證優級及高級者，分別核發獎勵金3萬元及2萬元；之後考量族語專才需求量日增，且中高級別為日後精進至高級、乃至優級的重要關卡，所以再次以上述措施鼓勵族人投入族語修習。

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夷將．拔路兒進一步指出，原住民族語言發展法通過後，政府很多原住民族政策的設計與族語能力息息相關，包括原住民公費留學考試、公費師資生甄選入學、報考原民特考資格、擔任族語老師、族語推廣人員，都須經由族語認證測驗取得相應級別的族語能力證明，才有資格申請或適用上述各項政策措施。

夷將．拔路兒重申，考取族語認證，是族人提高升學及就業競爭力的最佳方法，呼籲更多族人持續精進族語能力。（編輯：管中維）1110421