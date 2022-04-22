2職業工會欠繳勞保費 金額逾108萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部勞保局每月公布最新職業工會欠繳保費名單，目前仍有桃園及台中各1家職業工會欠費合計逾新台幣108萬元，勞保局說，會依法將欠費工會移送行政執行。

據勞保局統計，截至15日止，桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台中舞蹈業職業工會等2家職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期。

根據勞保局資訊，桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會會員有110人，積欠保險費76萬9712元以及滯納金28萬1969元，合計105萬1681元；大台中舞蹈業職業工會會員有17人，積欠保險費2萬6852元以及滯納金2275元，合計2萬9127元。

勞保局表示，除了依法將欠費工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，也將通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，將立刻移送檢調單位偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞保局指出，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員的權益影響大，但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，可證明個人應繳的保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局就會發給給付。

勞保局提醒，工會理、監事應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益，也呼籲被公布欠費的各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。（編輯：陳政偉）1110422