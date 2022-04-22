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因應疫情延燒 消保處抽驗5件血氧機功能皆合格

2022/4/22 14:42
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）行政院消保處今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，隨機採樣5件市售血氧機，檢驗「SpO2檢測標準差」、「顯示數值速度」及「SpO2檢測準確度」等功能，都合格。

行政院消費者保護處說明，這5件醫療用血氧濃度飽和測定儀的功能性試驗結果顯示，有關「SpO2檢測標準差」，10次檢測結果的偏差值，誤差都在1%以內，顯示量測再現性良好。

其次是「顯示數值速度」，檢測顯示速度在2秒至10秒之間，符合國際標準規定的30秒。

再者是 「SpO2檢測準確度」，其中2件樣品在血氧設定值為70%的情況下，與許可證核定說明書宣稱的準確度（正、負2%或正、負3%）有略微差異，檢測結果為3.07%、3.73%，但諮詢專家學者獲知，使用不同模擬器的誤差值也應計入，所以準確度經評估後尚可確保使用的安全及有效性。

另外，僅1件標示查核不合格，違規樣態為使用說明書有數處與許可證核定說明書內容不符，依據「醫療器材管理法」規定，可處新台幣3萬元以上、100萬元以下罰鍰，已由衛福部食藥署移請地方政府裁處3萬元罰鍰。

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消保處提醒消費者，應在實體通路的醫療器材販賣業者或藥局，購買領有醫療器材許可證或專案核准的產品，安全才有保障。使用時，若有擦指甲油、穿戴人造指甲，或是手指血液循環不佳，都可能影響量測結果。

關於如何判讀血氧濃度檢測數值，可參考衛生福利部疾病管制署發布的「COVID-19病人血氧監測注意事項 」網址：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/_GsIMFZlOpN4fm4VC2GjwA。（編輯：陳政偉）1110422

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