學生認報紙可信度最低 學者：可能平常就不看

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（中央社記者陳至中台北23日電）世新大學今天公布一項調查顯示，各種媒體新聞中，接受調查的學生認為可信度最低的是「報紙」。這樣的結果讓學者感到疑惑，推測原因是「平常就不看」，對紙本媒體不熟悉。

世新大學新聞系、傳播管理系、資訊傳播系與知識經濟發展研究院民意調查中心今天公布「2022媒體可信度與影響力調查」，分別針對兩大群體抽樣，其中世新學生網路問卷樣本2980份，調查時間為109年11月20日到111年3月20日；一般民眾則採電話調查，在111年1月17日到19日間完成1068份樣本。

調查要求受訪者以1到10分評分各類型媒體的可信度，分數越高代表越可信。一般民眾最信任的是新聞App（8.71）、網路原生媒體（8.00）、廣播（7.75），最不信任的是社群網站（6.17），全體平均分數為7.06。

同樣的問題問學生，答案則大不相同。學生最信任的是網路原生媒體（7.83）、新聞App（7.47）、廣播（7.41），最不信任的則是報紙（6.91），全體平均分數為7.22。

上述差異讓學者感到好奇，世新大學新聞系助理教授康力平表示，紙本媒體有十分嚴謹的編採流程，較不容許「假新聞」，反而是社群網站的新聞比較不嚴謹。他推測學生給報紙給分最低，原因是「平常就不看」。

康力平以新聞系課程經驗為例，教報紙編版時，學生明顯感到陌生，但對網頁排版就很在行，可見和平時接觸的多寡有關。

康力平認為，現在學生和他唸書的時代，已經有很大的不同。他們在網路上接觸的新聞資訊，大多是被動轉傳，較少主動性的搜尋。唯一比較會主動去看的是娛樂新聞。且學生更多使用LINE而非臉書（Facebook），前者更偏向私人間的訊息傳遞。

另外，調查也發現，不論是一般民眾還是學生，最常發現「假新聞」的媒體類型都是「社群網站」。以1到5分（分數越高，代表發現假新聞的情形越多）來說，一般民眾的平均分數為1.84，學生則是2.71，顯示學生較常察覺假新聞。

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世新大學新聞傳播學院院長胡光夏表示，現今媒體人力資源較少，一個人的工作量是以前的好幾倍，導致在查證、多重檢視訊息的功夫上，沒有太多的精力和時間，「這是結構性的因素。」

胡光夏指出，在俄烏戰爭中，對戰雙方都有許多「假訊息」，事實查核工作必須全世界的機構聯合起來。台灣近年也越來越多事實查核機構，長期而言對媒體是好事，世新大學近年也積極推動「全媒體識讀」，讓各個學院的學生都能參與。（編輯：陳政偉）1110423