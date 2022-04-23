世新調查：傳統媒體電子版以中央社最獲青睞

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世新大學23日公布「2022媒體可信度與影響力調查」，中央社即時新聞是民眾最常使用的傳統媒體電子版。（世新大學提供）

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（中央社記者陳至中台北23日電）世新大學今天公布「2022媒體可信度與影響力調查」，中央社即時新聞是民眾最常使用的傳統媒體電子版，中央社一手新聞也在手機新聞App中獲得青睞。

世新大學新聞系、傳播管理系、資訊傳播系與知識經濟發展研究院民意調查研究中心，分別針對兩大群體做抽樣調查。其中世新學生網路問卷樣本2980份，調查時間為109年11月20日到111年3月20日。一般民眾則採電話調查，在111年1月17日到19日間完成1068份樣本。

調查顯示，民眾關注時事最常使用的媒體依序是電視（56.8%）、社群網站（18%）、新聞整合服務網站（13.9%）。學生則是最常看的則是社群網站（29.7%）、新聞整合服務網站（21.4%）和電視（15.4%）。

民眾最常使用的「傳統媒體電子版」，中央社即時新聞最獲青睞（23.4%），其次是東森新聞雲（23.1%）、UDN聯合新聞網（19.9%）。學生的前3名分別是東森新聞雲（43.7%）、聯合新聞網（20.3%）、中央社即時新聞（11.7%）。

越來越多人習慣以手機App瞭解時事。調查顯示，民眾最常使用的新聞App，依序是自由時報（42%）、中央社一手新聞（26%）、三立新聞網（18%）。學生則是東森星光雲（35.9%）、中央社一手新聞（10%）、蘋果日報（10%）。中央社在此項目中，同時獲得民眾和學生青睞。

民眾最常收看的電視新聞頻道，前3名依序是TVBS新聞台（28%）、民視新聞台（15.6%）、東森新聞（13.4%）。學生則是TVBS（33%）、東森新聞（15%）和三立新聞（13.7%）。民眾和學生差異不大。

紙本報紙部分，民眾最常閱讀的是自由時報（41.9%）、聯合報（25.9%）、中國時報（11.9%）。學生則是自由時報（40.9%）、聯合報（22.7%）、蘋果日報（18.2%）。

世新大學新聞傳播學院院長胡光夏表示，調查結果證明，傳統媒體長年經營的信任度，至今仍在社會大眾心目中保持較高的威望。

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新聞系助理教授康力平指出，年輕學子在新聞接觸上與一般民眾有落差，比較少主動搜尋，較多是被動接受轉傳。他也提到，年輕人較常從社群軟體看新聞，臉書（Facebook）大多只看不發文，使用率可以說「降到不能再低」。LINE是較常使用的管道，但以私人間轉傳為主，因此也較關注與自己有關的新聞。

康力平表示，過去大眾媒體型態的新聞接觸方式，在年輕人中已經慢慢降低。除非是和家人一起，已經很少會坐在客廳看電視新聞，值得後續研究關注。（編輯：陳政偉）1110423