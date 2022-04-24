移民署宜蘭收容所群聚244人染疫 縣府專案醫療照護

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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）移民署宜蘭收容所近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數不斷增加，傳播鏈累計244人確診，縣長林姿妙今天說，縣府將提供防疫及醫療照顧服務，協助確診者盡快恢復健康。

林姿妙下午在線上記者會表示，縣府22日協調醫療團隊進駐移民署宜蘭收容所設站篩檢，當天篩檢276名，其中208名結果為陽性，目前尚未有案號，收容所傳播鏈累計244名確診，其中205名是收容人、35名是工作人員、4名是親友。

林姿妙指出，收容所確診者除了本國籍工作人員外，收容人皆為外籍移工，由於此次病毒傳染力太強，收容所雖然全力配合防疫，但仍導致他們不幸確診，縣府將提供各項防疫及醫療照顧服務，協助確診者恢復健康。

此外，林姿妙表示，今天新增122名確診者中，晶園會館喜宴案新增9名，魚販群聚案新增4名，衛生局明天下午將在大溪漁港提供篩檢服務，有需求的民眾可前往篩檢。

另外，今天新增確診學生數共9名、教職員1名，新增全校停課為金洋國小，至於新增部分班級停課為馬賽國小。縣府統計，目前受影響學校共49校，116名學生、8名教職員確診。（編輯：張雅淨）1110424