縫製防災頭套遠寄日本熊本 台日學童視訊傳友情

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高雄忠孝國小學童透過網路與熊本縣富岡小學校學生建立友誼，並親自選料、打板、縫製防災頭套寄到日本。（忠孝國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）儘管疫情限制出國交流機會，高雄忠孝國小學童仍透過網路與熊本縣富岡小學校學生建立友誼，並親自選料、打板、縫製防災頭套寄到日本，讓日本學生直說「卡哇伊」、視訊道謝。

高雄市鹽埕區忠孝國小緊臨高雄駁二藝術特區，以布藝創客、國際文化為校訂課程發展的主軸，讓孩子本著對布藝技巧的精熟、啟發孩子們對國際友人面對自然災害的理解，落實為行動，期待能協助國際友人解決問題。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，忠孝國小每年都會安排小朋友一次出國參訪的機會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下雖中斷體驗實體面對面交流的機會，但是透過網路視訊，仍利用英語，和日本熊本縣富岡小學校學童搭起友誼橋梁，理解雙方的城市特色及所面臨的環境問題。

交流活動中，日本富岡小學校六年級的9名學生輪流用英語介紹學校的環境、校園內的特色、在地城市所面臨到的問題。忠孝國小六年級的孩子也分組與日本9位孩子雙方相見歡及進行提問討論。

過程中，台日學童都不約而同提到面對「地震」災害的問題。日本學童分享避免災害、保護自己的方法，忠孝國小的孩子也分享遭遇地震的經歷，因為有共同經驗，雙方討論非常熱烈。

為紀念此次交流，富岡小學校的孩子在畢業前製作了9名孩子頭像的大型版畫。忠孝國小的孩子則發揮在課堂上學到布藝手作技巧，從選料、打板，一針一線親手製作防災頭套，郵寄到日本。富岡小學校的孩子收到非常開心，戴上頭套直說「卡哇伊」，也透過視訊道謝，讓忠孝國小的孩子感到非常榮耀。

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富岡小學校教頭角本昌紀說，台灣的朋友既熱情又友善，非常高興能與台灣高雄的小學進行第一次的交流；學生大輔也希望，上國中後還能繼續跟台灣交流，並許諾疫情之後也一定要到高雄玩。

忠孝國小教務主任楊志偉認為，國際交流活動就是一種素養實踐課程，孩子們從探索在地，到理解國際友人面臨的問題，想辦法從自己所學知識與技能協助他人改善、創造出共好環境。忠孝國小的學生們也說，原來不會日語、沒有親自到日本，也有機會交到日本的朋友，未來會更有勇氣與不同國家的人交流。（編輯：陳仁華）1110425

儘管疫情限制出國交流機會，高雄忠孝國小學童仍透過網路視訊和日本熊本縣富岡小學校學童搭起友誼橋梁，理解雙方的城市特色及所面臨的環境問題。（忠孝國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月25日