3+4方案26日上路 自主防疫可上班禁止餐廳內用

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北25日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，居家隔離3+4方案明天起上路，4天自主防疫可上班及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，但以不到校上課為原則，禁止餐廳內用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土個案數不斷創新高，中央流行疫情指揮中心今天分別於上午及下午舉行縣市長會議及專家會議，討論本土個案接觸者匡列居家隔離天數縮短為3+4方案。

陳時中晚間在疫情記者會中說明，經會議討論取得共識，即日起各地方政府實施「重點疫調」，確診者足跡原則不再公布，明天起實施縮短居家隔離天數改為3+4天，至於目前已經居家隔離超過3天者，27日開始解除隔離。居家檢疫仍維持10+7天。

3+4方案，前3天居家隔離期間須待在家中以1人1室為原則，不得外出；完成接觸者匡列後安排快篩或PCR採檢；有症狀及期滿當日快篩；3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫。

後4天的自主防疫期間，每天進行快篩。陳時中說，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，可以搭乘大眾交通工具，外出全程佩戴口罩；禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸。

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針對自主防疫期間是否可到校上課，陳時中說，由於專家認為確診個案接觸者到學校造成染疫風險相對高，所以建議自主防疫期間以不到學校上課為原則。民眾應配合居家隔離相關規定及注意事項，違反相關規定者，可依法最高可裁處新台幣100萬元罰鍰。

快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，應自行開車、騎車、或家人親友載送（雙方全程佩戴口罩）前往，倘若就醫地點較近，也可步行前往，無須透過衛生單位安排。（編輯：管中維）1110425