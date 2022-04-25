學生確診新增827例 1210校暫停實體課

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生新增827例，各級學校累計6227名學生染疫，首度突破6000例；全國有1210校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至下午3時，全國共292所園校採「全校」暫停實體課程，918所園校採「部分班級」暫停實體課程，涵蓋新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣等21縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月25日下午5時30分，共6227名學生染疫，包括本土5516例（比昨天統計增823例）、境外移入711例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專校院2005例（增161本土、4境外）、高中837例（增105本土）、國中560例（增93本土）、國小2050例（增347本土）、幼兒園775例（增117本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110425