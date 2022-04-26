墾丁海岸水芫花盜採嚴重 墾管處加強查緝

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）墾丁最近水芫花被嚴重盜採，尤其後灣一帶最為嚴重，墾丁國家公園管理處今天表示，已掌握相關線索，將加強查緝。

墾管處發布新聞稿表示，水芫花分布於恆春半島，是海濱第一線植物且侷限生長於珊瑚礁岩上面，早年居民常作為盆景或草藥使用。

墾管處副處長許書國向中央社記者表示，一直以來，水芫花都有盜採的問題，但最近盜採情形變嚴重，3月份接獲多起通報，後灣一帶水芫花嚴重被盜採。

許書國說，通常從採集的方式就可看出盜採的人採集水芫花的用途，如果只是採集枝條，多數作為藥用，如果連珊瑚礁一起挖走，就是作盆景用，而後灣盜採情形二者都有，以採集枝條較多。

許書國表示，竊盜行為將造成當地自然環境破壞，進而大大減少自然海岸線環境防護作用，以及損害生物微棲地的自然環境。

許書國表示，盜採行為違反國家公園法及刑法的竊盜罪，墾管處與保安警察隊已加強巡查，積極進行布線及情蒐作業，並調閱週遭環境監視系統，目前已初步掌握相關線索，將進一步追查。

許書國說，如果盜採情節較輕，將以國家公園法裁罰最高新台幣3000元，如果情節嚴重，將以竊盜罪移送法辦，以確保國家公園自然資源永續。（編輯：陳政偉）1110426