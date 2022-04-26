勞部精密量測中心獲國際認證 接軌業界人才需求

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（中央社記者張雄風台北26日電）台灣機械產業總產值是繼半導體、面板後第3個兆元產業，勞動部今天說，全台首座精密量測技術中心3月通過國際認證，可與業界接軌，啟用以來已培訓超過1500名人才投入產業。

勞動部勞動力發展署舉辦記者會指出，由發展署中彰投分署成立、全台首座精密量測技術中心3月通過財團法人全國認證基金會（TAF）國際認證。

發展署訓練發展組長沈文麗表示，中部大肚山一帶是台灣精密機械的黃金縱谷，聚集1000多家精密機械廠商、上萬家的下游供應商；技術中心參訓學員可操作運用高精密量測設備，開設如「精密機械班」、 「CNC數控班」、「機械設計製圖與製造」等課程，與業界實務結合。

中彰投分署也會與企業合作，增加企業內部量測人員精進、或以招開專班的管道新聘人才。

沈文麗強調，精密量測技術中心自109年導入ISO 17025（實驗室品質管理系統），通過TAF國際認證，代表技術中心的訓練設備、環境及師資專業度皆符合國際標準；啟用以來已培訓超過1500名專業技術人才投入相關產業。（編輯：管中維）1110426