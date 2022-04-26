宜蘭增126例 跨縣市戶外教學和畢旅取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭縣今天新增126名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣長林姿妙下午在線上記者會宣布，即日起學校取消跨縣市戶外教學及畢業旅行，縣內戶外教學建議縮小規模辦理。

至於學校畢業典禮，林姿妙表示，建議改用線上方式辦理，而校慶、運動會等大型活動則請各校延期或取消。

林姿妙表示，今天新增126名確診者中，移民署宜蘭收容所新增1名工作人員確診，累積人數250名，其中包含27名工作人員、4名工作人員的親人與219名收容人，縣政府將持續提供足夠的醫療照護與生活支持。

晶園會館喜宴案則新增7名，魚販群聚案部增加3名，已累積46名確診，縣府昨天下午在大溪漁港提供篩檢服務，總計篩檢358名，報告目前尚未出爐。南澳鄉則增加13名確診，其中5名是晶園喜宴案的衍生案、有1名與金岳喜宴有關。

此外，今天新增確診學生數共11名，全校停課部分，新增清溝國小、公正國小、礁溪國小、馬賽國小等4校；部分班級停課部分，新增南安國小、力行國小、員山鄉立幼兒園、私立康乃爾幼兒園、私立光樺幼兒園等5校，受影響學校共64校，143名學生、8名教職員確診。

中央昨天宣布新的防疫政策，林姿妙指出，宜蘭現有3000餘人正在居家隔離，依新的規定將於明天解除隔離，但現有防疫包中僅2支快篩試劑，縮短居家隔離天數為3天隔離，加上4天自主防疫後，須有5支快篩試劑，縣府團隊將於3天內完成發放，也籲請中央儘速提供縣府更多快篩試劑，以補足缺口。（編輯：李錫璋）1110426