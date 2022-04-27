陳吉仲：北農不休市如常交易 請農民和消費者安心

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台北農產運銷公司多人確診，是否應響正常營運受關注。行政院農業委員會主任委員陳吉仲（圖）27日表示，不會讓北農休市，北農也有提出因應措施做動態調整，如常交易，請所有農民和消費者安心。中央社記者范正祥攝 111年4月27日

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（中央社記者范正祥台北27日電）台北農產運銷公司多人確診，是否影響正常營運，受到關注。農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪表示，不會讓北農休市，北農也有提出因應措施做動態調整，如常交易。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，北農多人確診，截至昨晚統計，確診者共計有140人，分別為第一果菜批發市場134人，以及第二果菜批發市場有6人；因應疫情，北農已啟動相關應變措施，加強防疫和人力調度。

立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例第7條條文修正草案」等案，陳吉仲列席備詢。會前，陳吉仲接受媒體聯訪，回應外界關切北農多人確診一事。

陳吉仲指出，農委會昨天有和北農董事長黃向群和總經理翁震忻討論，原則和台北市政府的態度一樣，不能讓北農休市，否則會影響大台北地區蔬果供應，甚至也會影響農產品產地供應。

陳吉仲表示，為避免染疫人數影響，北農也有提出因應措施，包括拍賣員確診等狀況，會做動態的調整。

他指出，昨天的蔬菜成交量1700公噸，都是如常交易，請所有農民和消費者安心。

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另外，媒體今天也詢問陳吉仲，糧食安全危機會不會影響國內農產品。對此，陳吉仲指出，俄烏戰爭之前，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌已要求農委會，全部盤點可能的因應措施，包括要確保國內所有肥料、種子、黃豆、玉米等資材足夠，往後推半年都夠，還有包括蔬果、肉類及水產品庫存，再加上自己國內生產。

陳吉仲表示，未來半年所有農漁畜產品，供應絕對充足。他指出，現在的問題是原物料上漲後，導致農畜產品價格提高，所以農委會盡力在源頭儘量降低成本，減少農民負擔，農委會現在正在全力執行。（編輯：翟思嘉）1110427