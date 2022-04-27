民眾最愛食物鮮乳居冠 國健署籲日喝2杯才夠鈣

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（中央社記者張茗喧台北27日電）一項網路投票發現，鮮乳是民眾最愛的人氣食物，但據國健署調查，99%民眾乳品攝取不足。國健署提醒民眾應早晚一杯奶，也可以優酪乳或優格代替，補足所需鈣質。

衛生福利部國民健康署、農委會農糧署與千禧之愛健康基金會今年3月下旬舉辦「食物明星賽」網路票選，全台有17萬人投下最愛吃與最少吃的食物，今天召開記者會公布票選結果。

根據票選結果，民眾最愛的6大類食物分別是白飯、豆腐、高麗菜、香蕉、鮮乳及核桃，最少吃的則是油條、素火腿、大蒜、榴槤、淡奶及亞麻仁籽。

國健署署長吳昭軍表示，在6大類食物票選當中，鮮乳是票數最高的人氣食物，顯示民眾對於乳品攝取意識高，但據國健署2013年至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，99%民眾乳品攝取量不足，提醒民眾早晚都應喝一杯奶，也可以優酪乳、優格替代，並搭配豆腐、豆乾補足所需鈣質，保養骨骼。

值得注意的是，在蔬果類食物當中，民眾最少吃的食物是大蒜。千禧之愛健康基金會常務董事、中研院特聘研究員潘文涵表示，大蒜不但是調味的好幫手，更含有可抗氧化的硫化物大蒜素。

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潘文涵表示，吃對食物其實可以預防疾病上身，例如「得舒飲食」（DASH Diet）便是於均衡6大類食物外，再加重乳品與蔬果的攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等同於降血壓藥物效果。

潘文涵指出，地中海飲食則是在6大類食物外，加重全榖雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒的植物多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康。（編輯：張雅淨）1110427