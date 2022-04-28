原住民族語幼兒園 11縣市都會區將設73所

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（中央社記者張雄風台北28日電）原民會今天表示，為推動原住民族語，原住民族語言保母近10年已成長8倍；另外在11縣市都會區於111學年度將達到73所沉浸式原住民族語言幼兒園、計80班、1300名幼兒人數。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主任委員、教育部次長及衛生福利部針對原住民族語言推動及籌設原住民族博物館等業務報告並備詢。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod報告時表示，就推動原住民族語言保母部分，參與保母及嬰幼兒數，由102年的保母93人及幼兒133人，111年已擴大至參與保母678人及幼兒720人，保母及幼兒各成長8倍及5.4倍。

推動沉浸式原住民族語言幼兒園部分，夷將．拔路兒指出，自109學年度主動盤點、洽談都會區適合幼兒園，並優先遴選實施沉浸式族語教學，111學年度將達到73所幼兒園、計80班，幼兒人數共計1300名，分布於11個縣市。

夷將．拔路兒提到，原住民族實驗學校自105年推動迄今，原民會與教育部已補助10族36校提供原住民學生學習現參與學生2340人，執行6年補助總經費達新台幣2億2833萬餘元。

另外，夷將．拔路兒說，原民會「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」甫推動，預計至114年才會有階段性成果。

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夷將．拔路兒說，另外透過語推人員推動「族語學習家庭」，輔導與協助家長及家庭成員如何於家庭建構具生活化族語學習環境，並辦理「族語聚會所」工作，廣邀族人參與、辦理常態性聚會，會中使用族語進行議題討論。每年輔導約369戶族語家庭，參與人數達1455人；開設255處族語聚會所、參與人數達2550人。

至於原住民族博物館推動部分，夷將．拔路兒表示，高雄市政府的政策確定延續不變之後，原民會持續辦理包括環境影響評估、都市計畫變更，於110年陸續獲高雄市政府環境保護局及都市發展局主辦審核通過，後續待綜合規劃報告書陳報行政院核定。（編輯：李錫璋）1110428