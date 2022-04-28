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北市採檢陽性率升至11.7% 開齋節等大型活動禁邊走邊吃

2022/4/28 16:11（4/28 16:31 更新）
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圖為2020年台北車站行旅廣場開齋節活動，穆斯林參加前排隊量額溫。（中央社檔案照片）
圖為2020年台北車站行旅廣場開齋節活動，穆斯林參加前排隊量額溫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市今天新增2424例本土個案，市長柯文哲表示，疫情越來越嚴重，不僅單日新增高於預估，社區篩檢站的陽性率也上升至11.7%，因此大型活動將嚴格管制，不提供食物、禁邊走邊吃。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲指出，台北市今天新增2424例，相比昨天的1892例成長近3成，而7大社區篩檢站不僅採檢人數爆增，陽性率也上升至11.7%，疫情越來越嚴重。

柯文哲表示，市府內部用R值推算，今天會新增2387例病例，結果卻是2424例，雖然在誤差範圍內，但高於預估。

柯文哲說，雖然中重症比率不高，但為了避免數字暴衝太快對醫療體系造成負擔，並減少群聚感染，5月2日就可以恢復實體課程的國、高中，仍鼓勵持續進行遠距教學演練。

至於小學生，柯文哲說，5月5日起將搭配校園疫苗接種日，建議學校進行3到5天的遠距教學演練，由中、高年級學生優先進行，低年級學生則採同步及非同步居家學習。

柯文哲進一步表示，開齋節等大型活動將續辦，但會嚴格管制，現場準備量體溫、酒精等，工作人員要打滿疫苗並健康管理，民眾必須全程戴口罩，且不會提供食物、不能邊走邊吃，如果有設置飲食區，必須嚴格落實消毒。（編輯：李亨山）1110428

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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