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北市疫情升溫 中小學校外教學暫緩至5/15

2022/4/28 16:18（4/28 16:39 更新）
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北市副市長蔡炳坤宣布，中小學在5月15日前暫緩辦理校外教學及畢業旅行，小學原則上仍不允許辦理校慶活動。圖為台北市文山區家長送孩子上學。（中央社檔案照片）
北市副市長蔡炳坤宣布，中小學在5月15日前暫緩辦理校外教學及畢業旅行，小學原則上仍不允許辦理校慶活動。圖為台北市文山區家長送孩子上學。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市疫情升溫，副市長蔡炳坤宣布，中小學在5月15日以前暫緩辦理校外教學及畢業旅行，小學原則上仍不允許辦理校慶活動，且不開放校外人士入校。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，蔡炳坤表示，初步調查，46.7%家長有意願讓孩子接種疫苗，昨天進一步發放疫苗接種須知及意願書，預計在5月3日回收，5月5日開打，5月20日完成全市小學疫苗施打。

蔡炳坤指出，台北市154所小學、4所特教學校、7所外僑學校，總共165校，已經全數跟醫院媒合完畢，將討論確切接種時間，且為了讓各校充分了解疫苗施打流程，將於明天上午舉行線上會議，並請一所學校示範模擬接種。

蔡炳坤同時宣布，目前疫情擴大，討論後決定全市中小學在5月15日以前暫緩辦理校外教學及畢業旅行，請大家見諒，希望之後疫情趨緩，可以讓學生圓夢。

至於校慶及校園開放規定，蔡炳坤說，並沒有修正，國小原則上全面暫緩辦理校慶，且不開放校外人士入校，國高中可以辦理校慶，並開放室外場地。

媒體詢問，許多陪同小孩居家隔離的家長反映沒拿到快篩劑，該如何處理。台北市副市長黃珊珊說，現在正在做教育訓練，已撥發8萬劑快篩給教育局，下週起所有快篩統一由學校發送，可到學校領取。（編輯：李亨山）1110428

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