基隆國中小學生可自由選擇遠距或到校上課 5/3起實施

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基隆市長林右昌4月28日說，5月3日起，基隆市公私立國中小學生可以選擇遠距或在校上課。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市長林右昌今天說，基隆市公私立國中小（含市立高中國中部）學校，5月2日演練「實體與遠距融合上課」模式，5月3日起全面實施，學生可以選擇遠距或在校上課。

基隆市新增504例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，林右昌下午在線上記者會說，考量防疫與兼顧學生學習，基隆市公私立國中小（含市立高中國中部）5月2日上課但不到校，進行實體與遠距融合上課演練，5月3日起全面實施。

林右昌表示，因為現在全國確診案例增加，許多學生可能因為確診、隔離、或請自主防疫假等，也有些國小家長因故無法在家照顧學生，所以實施融合上課模式，不過，學校仍提供學生到校學習的基本照護（依法應實施居家隔離或自主健康管理者除外），學生可選擇遠距或在校上課。

林右昌說，此模式為授課教師在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以雙模式的教學方式，確保孩子在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。

林右昌表示，「就是要讓學生在家視訊上課，就像在學校的教室上課一樣」，透過銀幕像在課堂上課的實境，市府也已錄製示範影片及操作簡介供各校參考，讓每位任課教師與學生都可輕易上手，確保教學品質。（編輯：方沛清）1110428