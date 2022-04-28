1至2月整體交通事故死亡下降 桃園增加最多

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部今天公布1至2月道路交通事故統計，整體事故死亡人數下降，但各縣市的事故死亡與去年同期相比，桃園市增加11人最多。

交通部今天舉行道安說明會，公布最新統計，1至2月共發生交通事故6萬53件，造成483人死亡、7萬9394人受傷，比民國110年1至2月減少4586件（下降7.1%）、減少66人死亡（下降12%）、減少6920人受傷（下降8%）。

交通部指出，從數據顯示，整體事故死亡人數已有下降，其中機車事故死亡292人，較110年同期減少32人（下降9.9%）；酒駕事故死亡45人，較110年同期減少14人（下降23.7%），酒駕事故死亡為歷年1至2月最低。

另從道路交通事故的死亡年齡來看，今年1至2月，除18至24歲年輕人死亡人數較110年同期增加7人（12.3%）外，其餘皆下降。

交通部也統計今年1至2月各縣市交通事故死亡人數，增加最多縣市為桃園市11人，其次是新竹縣8人、新竹市6人、台中市6人、嘉義縣5人；減少最多的是雲林縣及台南市各19人，其次是高雄市17人、新北市及苗栗縣各16人。

交通部表示，若依每10萬人事故分析，死亡最多為嘉義縣4.27人，其次是新竹縣及屏東縣各3.99人、台東縣3.75人、南投縣3.51人。

另外，今年1至2月酒駕造成的死亡人數，最多的是台中市8人，其次是台南市5人、新北市及高雄市各4人，桃園縣、新竹縣、彰化縣、屏東縣及台東縣各3人，其他都是1人或掛零。

交通部分析1至2月交通事故死亡肇因，主要是未注意前車狀況，其次依序是未依規定讓車、酒後駕駛失控、違反號誌管制或指揮、未依規定左轉。（編輯：張雅淨）1110428