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快篩實名制上路 財部：藥局代售免開發票免營業稅

2022/4/28 18:46
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（中央社記者張璦台北28日電）快篩實名制今天上路，財政部表示，健保藥局受政府機關委託，依政府規定價格代售徵用的COVID-19家用快篩試劑，取得款項全數交委託機關上繳公庫者，免課徵營業稅、免開立統一發票。

財政部發布新聞稿說明，中央流行疫情指揮中心宣布快篩試劑實名制今天上路，為提供充足防疫物資，滿足防疫需求，財政部配合防疫政策，核釋藥局代售徵用快篩試劑免課徵營業稅，盼減輕民眾負擔，降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的機會。

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財政部指出，健保藥局和縣市衛生局受政府機關委託，依政府機關規定價格，代售包裝有「政府專用」貼紙的徵用COVID-19家用快篩試劑，所取得款項全數交委託機關上繳公庫者，依傳染病防治法規定，免課徵營業稅、免開立統一發票。

此外，財政部表示，健保藥局辦理上述業務向政府機關收取的手續費，是屬藥師、藥劑生配合供應防疫物資，提供專業性勞務的收入，依加值型及非加值型營業稅法規定，不屬於營業稅課稅範圍，也免開立統一發票。（編輯：楊蘭軒）1110428

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