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日圓匯率盤中驚見0.229元 5萬台幣多換1.77萬日圓

2022/4/29 18:51
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（中央社記者蘇思云台北29日電）日圓匯率依然偏弱，以台銀今天現鈔賣出價來看，日圓今天最低下探0.229元，跟今年3月高點相比，不到2個月的時間，新台幣5萬元可以多換到1.77萬日圓，哈日族可採分批換匯方式進場撿便宜。

日本央行仍舊維持寬鬆貨幣政策，讓日圓仍舊疲軟，東京外匯市場昨天一度跌破130日圓兌1美元，創下約20年來的新低。

根據台灣銀行今天現鈔賣出價來看，日圓兌新台幣匯價今天盤中最低觸及0.229元，跟今年3月8日的高點0.2493元相比，新台幣5萬元可換到20萬562日圓，今天則可以換到21萬8341日圓，短短不到2個月的時間，就多換得1萬7779日圓，十分划算。哈日族可以採取分批換匯策略，搶先布局未來出國旅費。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）日前則表示，依基準情境，評估日圓匯價應在130日圓兌1美元左右觸底反彈，預測今年6、9、12月與明年3月底的日圓兌美元目標價，分別為130、126、124與122。（編輯：楊凱翔）1110429

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