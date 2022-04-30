金門旅遊團2人確診 團員提前結束行程返台

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金門縣長楊鎮浯（右）30日表示，金門本日新增18例本土確診個案，多為家庭與職場群聚個案，另有2人為來金旅遊者。中央社記者黃慧敏攝 111年4月30日

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）台灣1旅行團到金門旅遊，2名團員確診，匡列2人，其他27名團員雖PCR採檢陰性，但在金門縣政府勸說與本地旅行業者協助下，已於上午返回台灣，提前結束4天3夜金門行。

金門縣長楊鎮浯今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，金門新增18例確診，其中，來金旅遊團1對夫妻昨天確診，匡列2名密切接觸者，其餘27名團員PCR採檢全陰性，但考量金門醫療量能有限，未匡列的同行旅客，今天搭機返回台灣。

觀光處長丁健剛說明，旅行團共31人，28日晚間抵金門，昨天上午2人身體不適，送醫採檢確診。其他團員雖然PCR陰性，但在縣府人員溝通下，全團同意停止行程，確診和匡列者外，其他同行旅客今天返台。

今天確診案例中，楊鎮浯表示，10例是陽翟家庭群聚延伸；還有1名國小學童染疫，同住家人確診。目前金門有39人收治中，213人匡列居家隔離。

楊鎮浯表示，近日有學童陸續確診，班級同學與相關接觸者陸續前往篩檢，衛生福利部立金門醫院的PCR採檢站採檢量大增，等待人潮較多；縣府指派服務團隊協助，將協調院方改善動線及等候環境，舒緩民眾焦慮情緒。（編輯：郭諭儒）1110430

金門縣30日新增18例本土確診個案，當中有2例為參加旅行團到金門的夫妻，縣長楊鎮浯（圖）指出，考量全縣醫療量能有限，避免排擠防疫旅館量能與本地民眾就醫權益，經協調與溝通後，已由地區旅行業者協助未被匡列同行旅客搭機返回台灣本島。中央社記者黃慧敏攝 111年4月30日

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