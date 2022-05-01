合歡山花季沿路停車場爆滿 高乘載奏效公路不塞

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勞動節連假第2天，合歡山賞花車輛1日一早塞滿沿路停車場，不過高乘載管制持續奏效，省道台14甲線合歡山公路未塞車。圖為花蓮縣小風口停車場。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年5月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）勞動節連假第2天，合歡山賞花車輛一早塞滿沿路停車場，不過高乘載管制奏效，公路交通未塞車；公路總局表示，以往花季清境至合歡山車程最久2小時47分，今天只要58分鐘。

合歡山杜鵑花陸續綻放，交通部公路總局聯合南投縣及花蓮縣政府首次於杜鵑花季期間4月16日至6月19日，於省道台14甲線合歡山公路實施「高乘載」與「流量管制」措施，今天是勞動節連假第2天，清晨6時昆陽、武嶺、合歡山莊、花蓮縣小風口停車場就滿位。

南投縣警察局仁愛分局、交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段人員一早於台14甲線18公里處南投縣翠峰實施花季高乘載管制，上山賞花遊客絡繹不絕，警方持續疏導，公路總局統計至上午10時，高乘載上山車輛619輛，較往年車流量減少，高乘載策略持續奏效，清境到合歡山車程約58分鐘，由於交通順暢，原定每10分鐘放行20車的流量管制未實施。

二工處發布訊息表示，今年合歡山花季實施高乘載及流量管制，假日上午6時至11時，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車、乙類大客車不管制，鼓勵民眾全家出遊或找3名到5名好友共乘，減少小客車數量，今天截至上午10時，共174輛車未乘載3人經員警勸離。

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二工處指出，台14甲線沿線昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場一早滿位，呼籲民眾多利用南投客運增開6班次6658A清境農場往返合歡山賞花專車；另外，因應高乘載管制，為維護大梨山地區居民通行需求，管制期間中橫便道加開上午10時通行班次。

二工處提醒，台8線117.4公里處關原路段日前崩塌，積極搶修中，合歡派出所前至神木路段日間封閉，關原至洛韶路段夜間封閉，民眾須改道，因此，花季高乘載期間實施人本關懷通行，用路人可於台14甲線41公里處花蓮縣大禹嶺管制站填寫特殊通行登記表。（編輯：陳仁華）1110501