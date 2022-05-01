台中府會餐敘連爆群聚 累計6名局處首長確診

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市今天新增本土確診816例，台中市政府上月接連與市議會餐敘爆發群聚案，除了昨天公布的2名局處首長確診，今天再新增4人，累計已有6名首長確診。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕透過遠端視訊主持，她在會中公布，台中市本土個案新增816例，包含校園群聚74例、職場群聚74例、家庭朋友群聚118例，逢甲大學新增7例、已累計123例。

針對台中市府與議會餐敘群聚案，盧秀燕說明，4月26日參加議會教育文化委員會餐敘共24人，經全員篩檢，截至今天中午有14人快篩陰性、10人PCR陽性確診，確診者除了昨天公布的6人，新增副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新，文化局及運動局各1名員工，已累計10人確診。

其中，令狐榮達今天上午不適前往醫院採檢PCR陽性確診，將居家照護。他發病日前2天，僅4月29日赴議會備詢，無出席其他公開活動，由於市府已進行分艙分流、分時段辦公，加上副市長辦公室為獨立空間，因此暫無須匡列辦公室員工，辦公室專委快篩也為陰性，辦公室空間將進行清消。

衛生局長曾梓展指出，台中市居家照護統計截至今天上午10時，申請居家照護已進行2985人評估，其中2439人已收案居家照護、133人評估中、413人未符合收案條件。

另外，市府4月28日與台中市議會地政交通委員會餐敘也爆出局處首長確診。曾梓展說明，地政交通委員會餐敘有34人出席，其中觀光旅遊局長韓育琪、地政局局長吳存金也PCR陽性確診。

經統計，台中市政府除今天公布確診的令狐榮達、鄭照新、韓育琪、吳存金，另有先前公布確診的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇，已累計6名局處首長確診。（編輯：陳仁華）1110501