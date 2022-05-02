北市動物園養孑孓 迎羅地島蛇頸龜嬰兒潮

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台北市立動物園2021年首度成功讓極危物種「羅地島蛇頸龜」繁殖，今年陸續有7隻寶寶誕生，新生寶寶現在體型雖只有硬幣大，但食量卻相當大，又非常挑食。動物園表示，估計5月即將迎來另一波嬰兒潮。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年5月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立動物園去年首度成功讓極危物種「羅地島蛇頸龜」繁殖，今年陸續有7隻寶寶誕生、11顆卵受精，不過蛇頸龜特別挑食，面對這波嬰兒潮，動物園只好養起孑孓因應。

台北市立動物園與奧地利龜島（Turtle Island）保育研究中心合作，在2018年引進極度瀕危的羅地島蛇頸龜族群，去年族群產下的蛋中孵化2隻寶寶，是園內首度有羅地島蛇頸龜繁殖成功。

動物園今天透過新聞稿表示，羅地島蛇頸龜族群今年初產下第1窩受精卵，4月11日開始陸續孵化出7隻寶寶，體重約3.5到3.9公克，比去年孵化的2隻寶寶重約20%，顯示親代營養攝取更勝以往。

動物園指出，新生寶寶們現在體型只有硬幣大，但牠們不僅是肉食主義者、食量相當大，又非常挑食，只吃會動的活餌，保育員除了要準備果蠅和果蠅的蛆外，還要到處蒐集新鮮的斑腿樹蛙蝌蚪，且寶寶們一次可以吃掉近百隻。

動物園表示，族群的第2窩受精卵，目前共有11顆正在發育，估計5月即將迎來另一波嬰兒潮，保育員為了讓即將誕生的寶寶們食材不虞匱乏，已超前布署，開始在育嬰房外的走廊擺起水桶養孑孓。

動物園說明，孑孓游動速度較慢，一方面能讓寶寶們享用剛孵化的活餌，還能順便練習獵捕技巧，且保育員向大家掛保證，以寶寶們的食量，這些孑孓肯定等不到長大成蚊的那一天，請大家不用擔心。

動物園表示，羅地島蛇頸龜族群仍在壯大階段，期望能建立起異地衛星族群，等個體數量較穩定了，才會安排牠們與大家見面。（編輯：方沛清）1110502