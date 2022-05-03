報稅注意 自提勞退可扣除、上限10.8萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）5月起為報稅季，勞保局提醒，若勞工有自願提繳勞工退休金，可不計入提繳年度薪資所得課稅；勞工若受僱於多名雇主，且都有自提勞退，最多可扣除金額上限為新台幣10萬8000元。

勞動部勞保局今天舉辦記者會表示，5月起開始申報110年度個人綜合所得稅，勞工如在當年度有個人自願提繳退休金，請留意扣繳憑單薪資所得總額應扣除自願提繳金額。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠說明，依照「勞工退休金條例」第14條規定，勞工在工資6%範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

楊佳惠舉例，若勞工110年度每月工資4萬5000元，再加年終獎金達63萬元；自提勞退6%、12個月合計3萬2976元，則公司應為勞工開立扣繳憑單「給付總額」為59萬7024元（63萬元減3萬2976元）。

楊佳惠指出，根據統計，截至今年2月底，勞工自願提繳退休金的人數達86萬3185人，占全體總數約11.92%；平均提繳比率為5.65%，雖然也有勞工僅自提1%、2%，但大多數都以6%為主。

楊佳惠說，依規定得自當年度薪資所得總額中扣除自願提繳勞退金額，以月提繳工資上限15萬元的6%為限，即個人自願提繳退休金得自當年度薪資所得總額扣除金額上限為10萬8000元（15萬元x6%x12個月）。

楊佳惠提醒，如果勞工受僱於2個以上雇主，均有個人自願提繳退休金，可以自年度薪資所得總額扣除的自提金額上限仍為10萬8000元。

勞保局表示，如發現扣繳憑單薪資所得總額未扣除個人自願提繳金額或金額有誤，請勞工儘速通知事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。（編輯：張雅淨）1110503