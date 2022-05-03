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台灣農產嘉年華推母親節檔期 可抽2千元購物金

2022/5/3 15:53
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會「台灣農產嘉年華」即起到5月底設置母親節專區，可網購花束、碧螺春千層蛋糕、滴雞精、芒果等孝敬媽媽，16日前上傳母親與農產品合照至平台FB，可抽2000元購物金。

農委會國際處今天發布新聞，做出以上表示。國際處副處長林志鴻指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，農委會集結國內逾90家電商成立「台灣農產嘉年華」購物平台，這次所設置的母親節專區，將銷售到5月底。

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他並說，「台灣農產嘉年華」FB粉絲團也同步慶祝母親節，只要消費者即日起至16日期間，上傳媽媽及農產品的合照到此平台的FB，就可抽2000元網路購物金。

國際處說明，這次檔期的母親節專區產品包含優質國產農產食品及限定組合，例如滴雞精、滴魚精、葉酸蛋、蜂蜜，以及當令的芒果、玉荷包荔枝等水果禮盒，還有母親節花束、用國產有機綠茶製作的碧螺春千層蛋糕、輕鬆就能在家煮給媽媽享用的火鍋料理等農產食材組合箱等。（編輯：陳仁華）1110503

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