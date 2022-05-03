飯店業鬧人力荒 業者產學合作4年培訓找人才

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（中央社記者余曉涵台北3日電）台北福華飯店今天宣布，攜手中國科技大學，要用4年期間培育人才，學生服務年資也併入正職年資計算，表現良好一畢業就有機會成為中階幹部。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，飯店業人力短缺情形嚴重，不少業者紛紛轉向產學合作找人才，台北福華飯店表示，以自身為例，人力缺口大約2成，又以房務、餐飲等缺人情形最為嚴重。

為了培育年輕人才投入飯店產業，台北福華飯店今天舉辦簽約儀式，宣布攜手中國科技大學成立產學專班，僅從觀光與休閒事業管理、企業管理、國際商務、行銷流通管理系及資訊管理系錄取30名學生，要進行4年完整培訓。

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台北福華飯店副總經理陳雅惠會中表示，學生薪資每月新台幣2萬6500元，視個人表現升職調整後可達3萬3000元到3萬6000元不等，且服務年資併入正職年資計算，學生畢業後表現良好可參與儲備幹部機制，有望成為中階幹部。

中國科大校長唐彥博表示，人才培育、技術研發與產業轉型等，技職校院與產業都密不可分，這次合作產學專班，希望從「做中學，學中做」的實務工作中，藉此強化學生自我專業能力與職場倫理。（編輯：陳仁華）1110503