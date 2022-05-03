台中確診破千 推「快篩陽得來速」看診領藥更快

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台中市3日新增1196例本土確診個案，市長盧秀燕下午透過視訊方式主持線上防疫記者會，會中宣布推出「快篩陽得來速」機制，並表示目前已有6家醫院配合開設「快篩陽」綠色通道。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月3日

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市今天本土確診個案新增1196例，市長盧秀燕在防疫記者會中宣布推出「快篩陽得來速」機制，已有6家醫院配合開設「綠色通道」安排醫師看診，節省就醫領藥等候時間。

盧秀燕下午透過視訊方式主持線上防疫記者會，她在會中說明，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診新增1196例，其中有495名確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例。

這波疫情以來，台中市確診個案今天首度破千，盧秀燕指出，因應台中單日確診數破千，衛生局與各大醫院研議在核酸檢測（PCR）篩檢站開設綠色通道，針對社區篩檢站或居家快篩陽性的民眾提供服務。

盧秀燕表示，民眾如果出現症狀或有就醫需求者，就可透過得來速機制，安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，不用進入醫院，就能返家等候結果，節省就診時間與流程。

市府推出「快篩陽得來速」機制，盧秀燕說，今天台中市已有6家醫院配合開設「快篩陽」綠色通道，包括台中榮總、澄清醫院中港院區、童綜合醫院、光田醫院沙鹿院區、光田醫院大甲院區、長安醫院，明天起還會有醫院加入「快篩陽得來速」，擴充量能。

疫情升溫，市民打電話詢問1999專線增加，致專線常常打不通，盧秀燕表示，雖然話務中心人員都很用心回應詢問，但線路滿線又常忙線中，難免會有些民眾不耐等候，出現無法撥通情況，以昨天來說，民眾進線超過4500多通，話務人員全部滿線服務，也有2000多通無法即時接聽，這一點還請市民見諒。（編輯：陳仁華）1110503