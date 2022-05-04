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各地漸回溫 東半部、基隆北海岸偶有雨

2022/5/4 08:18
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（中央社台北4日電）中央氣象局指出，今天雲量仍多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨；各地氣溫逐漸回升，早晚仍有涼意、白天感受較溫暖。

氣象局表示，基隆北海岸及東半部地區今天有局部短暫陣雨，其中東北部可能有局部較大雨勢，西半部地區清晨至上午有零星短暫陣雨，但白天水氣漸緩逐漸轉為多雲可透光的天氣，午後山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，各地氣溫逐漸回升，清晨低溫北部及宜花約攝氏18至20度，中南部及台東21、22度，整體仍有涼意，早出晚歸記得多添加衣物；白天高溫桃園以北及東半部高溫為24至26度，新竹以南為28至30度，感受較溫暖。

由於東北風仍偏強，新竹以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

根據環保署空氣品質預報資訊，北部地區受海上微量境外臭氧影響，空氣品質普通；中南部地區位於弱風區，且清晨中部至雲嘉南沿海地區受渦流影響，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1110504

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