高雄農產拓展外銷有成 鳳梨輸日估年成長逾3倍

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高雄市農業局指出，大樹金鑽鳳梨輸日，即使價格比菲律賓高，在日本市場仍大受歡迎。經統計，今年高雄鳳梨產季2月起至今外銷日本數量將近3000公噸，預估今年的銷日總量將比去年成長3倍以上。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市農業局統計，今年鳳梨產季2月起至今外銷日本數量近3000公噸，估今年銷量較去年成長逾3倍，5日將辦外銷輔導說明會，邀農民團體及業者參加，將高雄優質農產銷往全球。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，高雄近年在農產外銷上頗有斬獲，以高雄蜜棗為例，已成功插旗日本、香港、帛琉、星馬等地區多年，去年更進軍歐洲荷蘭市場；今年也與荷蘭貿易商合作，首度打入法國市場。

農業局指出，大樹金鑽鳳梨輸日，即使價格比菲律賓高，在日本市場仍大受歡迎。經統計，今年高雄鳳梨產季2月起至今外銷日本數量將近3000公噸，預估今年的銷日總量將比去年成長3倍以上。

為讓高雄優質農產品走向全世界，農業局也與外貿協會聯手，將於5月5日舉辦「高雄農特產品拓展外銷輔導說明會」，將由專人說明計畫內容及參加辦法，邀高雄市農民團體及農企業參加，要將高雄優質農產銷往全球。

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外貿協會高雄辦事處主任張世昌指出，此次與高雄市政府合作，要將高雄農產推廣到全世界，提供海外市場客製化拓銷策略報告，並為高雄農特產品分別鎖定目標市場，安排國外買家精準媒合洽談，讓受輔導單位不用出國也能找買家談生意。

此外，農業局為加速農產業智慧落地，連續2年推出智慧農業補助計畫，農業局表示，今年農友提案踴躍，較去年16案已倍增到32案，並有17家智慧農業公司投入，最後核定27案，超過19項作物。（編輯：戴光育）1110504